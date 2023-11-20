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Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer’in projesiyle Kahraman Mahallesi’ne kazandırılan kapalı düğün salonunda ilk düğün organizasyonu gerçekleştirildi. Çamlık Düğün Salonu, Yörük ve Oral ailelerinin düğün cemiyetlerine ev sahipliği yaptı.

Mehmet Ali-Özden Oral çiftinin oğulları Ayhan ile Ercan-Makbule Yörük çiftinin kızları Hatice, Çamlık Düğün Salonu’nda düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Genç çifti ve ailelerini mutlu günlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Çine İlçe Başkanı Tayfun Şahin, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Çine Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Utku Şahin ile birlikte Kahraman Mahalle Muhtarı Taner İçöz de yalnız bırakmadı. Yeni salonda gerçekleşen ilk cemiyet olması sebebiyle salon ücreti almayan Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, genç çiftlere mutluluk diledi.

Düğün salonunun resmi açılışını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirdiklerini hatırlatan Çine Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer, “Mahallerimizin nüfusuna bağlı olarak düğün salonlarımızın açılışına devam ediyoruz. Düğün salonumuzun yapımına daha önce başlamıştık. Tüm engellemelere rağmen buranın açılacağının sözünü vermiştim. Açılış sonrası ilk düğünümüz de gerçekleşti. Genç çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. İlçemize, mahallemize hayırlı olsun” diye konuştu.