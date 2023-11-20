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Nazilli Belediyesi tarafından açılan ve 10 yıldır devam eden Elde Kırk Yama Kursu, 21 Kasım Salı günü Lütfi Selek Kültür Merkezi’nde başlıyor.

Tüm ev hanımlarını üretmeye ve Türk geleneklerinden olan elde kırk yamayı yaşatmaya davet eden Eğitmen Nihal Erbakan; “Yıl boyunca kursumuza devam edeceğiz. Kursumuza katılarak geleneklerimizi yaşatmak isteyen herkesi kursumuza bekliyoruz. Salı ve Çarşamba günleri haftada iki gün 09.30 ve 16.00. saatleri arasında kursumuzu yapacağız. Bizim tek malzememiz kumaş. Hanımlarımız evde oturmasınlar, üretsinler, hayal güçlerini geliştirsinler” dedi.

Yıl boyu kursiyerleri sık sık ziyaret eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Kıymetli hocamıza, kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum. Burada sosyalleşirken aynı zamanda geleneksel bir sanatı da icra ediyorlar. Özellikle artan kumaşların değerlendirilmesi noktasında da kırk yama kursumuza ayrı bir öneme sahip. Tüm hemşehrilerimizi kursumuza davet ediyorum” diye konuştu.