Çanakkale Belediyesi mart ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kadın Oyunları Festivali, “Fok Derisi Kavuşma” isimli oyun ile devam etti.ÇANAKKALE (İGFA) - Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezinde Tiyatro Us oyuncuları Esra Şengünalp ve Gamze Dar’ın sahnelediği oyun, izleyenlerden tam not aldı. Esra Şengünalp’in yazıp yönettiği oyun, farklı coğrafyadan ve statüden olan iki kadının gözünden “anne olma” evresini mizahi bir dille izleyiciye sunuyor.

Gösterdikleri başarılı performansla izleyicileri etkileyen Şengülalp ve Dar, oyun sonunda büyük alkış aldı.

Hafta boyunca devam edecek olan Kadın Oyunları Festivali programı şöyle;

TİYATRO - “HİKAYESİNDE SENDEN BAHSETTİ”

Tarih: 21 Mart 2025 Cuma

Yer: Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi Salonu

Saat: 21:00

TİYATRO - “HERKES YOLUNDA”

Tarih: 22 Mart 2025 Cumartesi

Yer: Çanakkale Belediyesi Kültür Merkezi Salonu

Saat: 21:00