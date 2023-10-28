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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde hayatını kaybeden Milli Takım Kaptanımız Cemal Kütahya, oğlu Çınar ile eşi Pelin Kütahya'nın anısını yaşatmak üzere Cemal Kütahya Hatıra Ormanı projesi bugün düzenlenen törenle Ankara'da hayata geçirildi. ANKARA (İGFA) - Türkiye Hentbol Federasyonu ve Orman Genel Müdürlüğü'nün yaptığı iş birliği ile Ankara Atatürk Orman Çiftliği'nde oluşturulan Cemal Kütahya Hatıra Ormanı için fidan dikim törenine THF Başkanı Uğur Kılıç, THF Genel Sekreteri Gökmen Teyran, Cemal Kütahya'nın kardeşi Gözde Kütahya ve aile üyeleri, THF çalışanları ile A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncu ve teknik ekibi katıldı.

THF Başkanı Uğur Kılıç törende yaptığı açıklamada, "Cemal bizim için çok önemliydi, her zaman da öyle kalacak. Hem ailesine, hem hentbol camiasına Cemal'in adını yaşatmak için söz verdik. Yönetimimiz de bu konuda çok destek oldu. Önce Süper Lig'in sezonuna adını verdik. Sonrasında kamp eğitim merkezimizin adını da Cemal Kütahya Kamp Eğitim Merkezi olarak değiştirdik. Bugün de burada Cemal'in arkadaşlarıyla, milli takım formasını birlikte giydiği arkadaşlarıyla, ailesiyle birlikte beraber, Cemal'in ve ailesinin hatırasına bir orman düzenledik. Orman bakanlığı ve Genel Müdürlüğü de bize büyük destek oldu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen bağışlarla bu fidanları diktik ve dikmeye devam edeceğiz.

Cemal ve ailesi adına bir orman yeşerecek ve birçok çocuğa umut olacak. Cemal hırslı, idealist, vatansever ve mücadeleci bir sporcuydu. İnşallah işini iyi yapan bu ruhunu, tüm sporculara, işini iyi yapmak isteyen herkese, Cemal'in ismini yaşatarak vermeye çalışacağız." dedi.

Cemal Kütahya'nın kardeşi Gözde Kütahya ise, "Öncelikle Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç'a teşekkür ediyorum. Aynı duyguda birleşip, abimin adını Cemal Kütahya'nın adını ölümsüzleştirip buraya koyduğu için. Gri bir şehri bu sonbaharda hep birlikte güzelleştireceğiz inşallah. Bu ormanda ağaçlar büyüdükçe, toprak nefes aldıkça ailem de gülümsüyor olacak." dedi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncusu Taner Günay da, "Bu önemli günde Atatürk Orman Çiftliği'nde bu anlamlı yerde buluşma şansı yakaladık. Orman Genel Müdürlüğü ve Türkiye Hentbol Federasyonu'na bu birliktelik ortamını yarattıkları için teşekkür ederiz. Biz rahmetli her zaman Cemal ve ailesinin anılarını yaşatmaya çalışıyoruz. Burada büyüyen her ağaç da Onlar'a rahmet olur. Onların rahmetiyle büyüyecek fidanlar olur. Bu da yine Onlar'ın ruhlarına hediye olur inşallah." diye konuştu.