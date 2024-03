Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma Derneği’ne ziyarette bulundu. Daha güzel bir Manisa yaratabilmek gayesiyle yapacakları bir yığın proje olduğunu söyleyen Başkan Ergün, “Bu projeleri hayal olarak açıklamadık, hayal satmadık. Atan tutan değil, doğruyu söyleyen Başkan olarak çizgimizi değiştirmedik “ ifadelerini kullandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Karaköy pazaryerinde gerçekleştirilen iftar yemeğinin ardından Makedonya Göçmenleri Kültürünü Yaşatma Derneği’ni ziyaret etti. Bando, havai fişek ve meşaleler eşliğinde coşkuyla karşılanan Başkan Ergün, dernek üyeleriyle halay çekti, oyun oynadı. Dernek Başkanı Cevdet Cömert ve dernek üyeleriyle bir araya gelen Başkan Ergün, dernek üyeleriyle sohbet etti.

Manisalı Her Şeyin Farkında

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Cevdet Cömert, “Sayın Cengiz Ergün Bey’in 4. Dönem adaylığı nasip oldu. 3 dönem şehrimize büyük hizmetler verdi. Biz her şeyin farkındayız, Manisalı her şeyin farkında. Dün de Spilkent temel atma törenindeydik. Çok önemli bir proje. 3 dönem size gönülden destek verdik. Senelerce birbirimize sevgiyle yaklaştık. Başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

BURASI BENİM YUVAM Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise “Burası benim yuvam. Bütün ömrüm Malta camiası içerisinde geçti. Hep Maltalı kardeşlerimle, göçmen kardeşlerimizle var olduk. Sizlerin yeri bende çok farklı. Bunu unutmam mümkün değil. Allah hepsinden razı olsun. MAKGÖÇ Derneği’nin ve Maltalı kardeşlerimizin emeği bizlerde çok fazla. 3 dönemdir bu camiadan büyük destek aldık. Beraber yediğimiz zeytin peyniri unutmuş değilim. Seçimlerde de bu desteklerini her zaman ortaya koydular. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’ye bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Buna layık olmak bir onur ve gurur. Bu süreçte yaptığımız hizmetleri vatandaşlarımız görüyorlar. 2 hafta sonra yine bir seçim var. Bu seçimde vatandaşlarımız oy kullanacak. Bu seçimlerin de hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

YAPACAĞIMIZ BİR YIĞIN PROJE VAR Hiçbir zaman kirli siyaset yapmadıklarını kaydeden Başkan Ergün, “Kirli siyaset yapmadık, yalan söylemedik. Her zaman açık ve şeffaf olduk. O açıdan rahat ve huzurluyum. Veremeyeceğim hiçbir hesap yok. Hesabımızı da Allah’a veririz inşallah. Daha güzel bir Manisa yaratabilmek gayesiyle yapacağımız bir yığın proje var. Bunları hayal olarak açıklamadık, hayal satmadık. Atan tutan değil, doğruyu söyleyen Başkan olarak çizgimizi değiştirmedik. Bundan sonra da değiştirmeyeceğiz” dedi.

ÇAY MOLASI VERDİ Başkan Cengiz Ergün daha sonra Karaköy Park Kahvehanede çay molası verdi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Ergün, merak edilen soruları yanıtladı, yeni dönem projeleri hakkında bilgiler aktardı.