30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü için bir mesaj yayımlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şunları belirtti: "Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en parlak zaferlerinden biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünü yaşıyoruz. Türk milletinin en yüce kahramanlık destanlarından birinin yazıldığı bu gün, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bu büyük kahramanlık destanının zaferle taçlandığı gündür.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üstün askeri dehası ile 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos’ta zafere ve “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!” emrinden alınan güç ile 7 Eylül’de de Aydın’ımızın kurtuluşuna dönüşmüştür.



"ATATÜRK TÜM YURTTAŞLARA CESARET AŞILAMIŞTIR"



Bağımsızlık aşkıyla düşmanı topraklarımızdan atan bu büyük irade, Milli Mücadelemizin Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tüm yurttaşlara cesaret aşılamıştır. Bizler de Türk milleti olarak; çağdaş, demokratik ve laik bir Cumhuriyet inşa ederek yolumuzu aydınlatmaya devam eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde ilerlemeye devam edeceğiz. 30 Ağustos Zaferi’nin 101. yıl dönümü vesilesiyle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 101. yıl dönümü kutlu olsun."