Yaz kursları kapsamında gerçekleştirilen yüzme eğitimlerinde sona gelindi. Aydın’ın birçok ilçesinde gerçekleştirilen yüzme eğitimlerinden 1000’den fazla öğrenci faydalandı. Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen kurslara katılan çocuklar yaz tatillerinde yüzmeyi öğrendi, kendilerini geliştirerek takım çalışması ve disiplin becerilerini kazandı.

Eğitimlerini tamamlayan çocuklar sertifikalarını aldı

Efeler, İncirliova ve Köşk ilçelerinde yüzme eğitimlerini alan çocuklar Atatürk Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen tören ile sertifikalarını aldı. Velilerin de katıldığı törende çocuklar yeteneklerini sergiledi.

Veliler, çocuklarının yaz tatillerini eğlenerek, eğlenirken öğrenerek geçirmelerini sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Çocuklarını gönül rahatlığıyla yaz kurslarına gönderdiklerini söyleyen veliler, verilen eğitimler sayesinde çocuklarının hem kişisel hem de fiziksel gelişimlerinin arttığını ifade etti.