Futboldan basketbola, yüzmeden baleye, masa tenisinden boksa kadar 17 ilçede 35 farklı branşta verilen yaz kurslarında, çocuklar tatillerini verimli bir şekilde geçirirken, aynı zamanda yeni becerilerde kazanıyor.

Gençlerin ve çocukların ilgi duydukları branşlarda yeteneklerini gün yüzüne çıkarmaları ve kendilerini geliştirmeleri için açılan kurslar, kişisel gelişimin yanı sıra çocukların takım çalışması ve disiplin gibi önemli becerileri kazanmasına da olanak sunuyor.

Çocukların yeteneklerini keşfetmeleri, kendilerini geliştirmeleri için bugüne kadar sayısız proje hayata geçirdiklerini ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Çocukların, gençlerin eğitimlerinin yanında sporla, güzel sanatlarla da ilgilenmeleri kişisel gelişimlerine çok önemli katkılar sağlıyor. Belediyemizin uzman eğitmenleri tarafından verilen kurslar sayesinde çocuklar ayrıca yeni arkadaşlıklar edinip, sosyalleşiyorlar. Bizlerde onlar için yeni projeler üretmeye, keyifli vakit geçirmelerine olanak sağlayacak faaliyetler düzenlemeye devam ediyoruz” dedi.

35 farklı branş

17 ilçede 35 farklı branşta verilen Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri yaz kursları ise şöyle;

Gitar, resim, satranç, masa tenisi, jimnastik, akıl oyunu, halkoyunu, İngilizce, sanatsal tasarım, bağlama, keman, model uçak, deney kulübü, drama, origami, salsa, bale, takı tasarımı, mental aritmetik, değerler eğitimi, okuma kulübü, modern dans, yüzme, voleybol, futbol, basketbol, judo, okçuluk, boks, bilim deney evi kampı, pilates, zumba, vals, koro, alevde cam işleme. Ayrıca birçok kursun yetişkin branşlarında da hizmet veriliyor.