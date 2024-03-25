Vatandaşların implant yaptırmak için kamu hastanelerinde aylarca sıra beklemek zorunda kaldığının, özel sağlık kurumlarına ise fiyatlar nedeniyle gidemediğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu; “Yaklaşık 150 milyon liralık bir yatırımla, Aydınlı vatandaşlarımızın temel diş sağlığı hizmetlerinin yanı sıra, özellikle implantlarını yaptırabilecekleri bir merkez açıyoruz. Kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız ve alt gelir grubunda olan hemşehrilerimiz bu hizmeti almakta güçlük çekiyor. Projenin tamamlanmasının ardından; istihdam edeceğimiz hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızla implantlarını yaptırmakta güçlük çeken tüm Aydın halkının hizmetinde olacak bu merkezin açılışını da yine Aydınlı hemşehrilerimizle yapacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Uzmanlar, bu projenin Aydın’da ciddi bir sağlık hizmeti açığını kapatacağını ifade etti. Kurulacak merkezde implantın yanında, özellikli tedavi hizmetleri ve kanal tedavisi, 20 yaş diş cerrahisi, çocuk diş sağlığı, temel ağız ve diş tedavileri gibi hizmetler de verilecek.