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Yakın zamanda inşaatı tamamlanarak hizmete sunulacak olan Yeni Söke Otogarı ve TIR Garajı’nın ardından, Muğla yolu üzerinde bulunan ve yine Özlem Çerçioğlu tarafından yaptırılarak vatandaşların hizmetine sunulan şehirlerarası otogarın arkasındaki Büyükşehir Belediyesi’ne tahsisli 60 bin metrekareye yakın arazi üzerine yeni TIR garajı yapılacak.

Şehirlerarası ulaşım arterlerine kolay erişim noktasında bulunan alanda tamamlanan projeyle birlikte Aydın’ın batısında tamamlanmak üzere olan TIR garajıyla 2. lojistik üssü yapılmış olacak. İçerisinde lojistiğe yönelik birçok tesisin de bulunacağı proje 500 TIR’lık bir kapasiteye sahip olacak ve bu yılın sonunda hizmete alınacak.