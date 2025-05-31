Türkiye Çevre Haftası kapsamında Kocaeli’nde düzenlenen etkinlikler, ödül töreni ve renkli gösterilerle sona erdi.KOCAELİ (İGFA) - Tüm yurtta olduğu gibi Kocaeli’nde de “Türkiye Çevre Haftası” coşkuyla kutlandı. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikler, Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen programla sona erdi.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERİLDİ

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için önemli mesajların verildiği Çevre Haftası kutlamaları Kocaeli’nde coşkuyla gerçekleşti. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, İZAYDAŞ Genel Müdürü Vahit Balahorlu ve çok sayıda öğrenci katıldı. Çocukların çevre bilinci aldığı ve doyasıya eğlendiği programda müzik dinletisi, defile gösterisi ve çeşitli atölyeler düzenlendi. Etkinlikte “Geleneksel Atık Pil Toplama Kampanyası Ödülleri” öğrencilere takdim edildi.

“ÇOCUKLAR, YETİŞKİNLERİ UYARIN”

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk, çocuklara çevre bilinci konusunda önemli mesajlar verdi. Konuşmasında çevrenin korunmasında çocukların rolüne dikkat çeken Köktürk, “Dünyanın en güzel yerinde güzel insanlar oturur. Siz eve gittiğinizde dünya haritasını açtığınızda Türkiye’nin nerede olduğunu görüyor musunuz? Böyle toprakları bize vatan yapan, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çevre sizsiniz çocuklar. Eviniz, okulunuz, sokağınız bir çevredir. Siz çevrenizi koruyor musunuz? Büyükleriniz çok yanlış yapıyor, onları siz yönlendireceksiniz” dedi.

“PLASTİK KİRLİLİĞİ KÜRESEL SORUN”

Programın devamında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Kırılmaz, Türkiye'de bu yıl Dünya Çevre Günü’nün temasının “Plastik Kirliliği” olduğunu vurguladı. Kırılmaz, plastik kirliliğinin küresel boyutta ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: “Nüfus artışına bağlı olarak tüketim artmakta ve doğaya bırakılan plastik oranı da yükselmektedir. Plastik kirliliği, milyonlarca insanın refahını doğrudan etkileyen küresel bir sorundur. Her yıl 13 milyon ton teneke kutu doğaya karışarak ekosistemi tehdit ediyor. Dengeli politikalar ve sürdürülebilir çevre yönetimiyle bu sorunun üstesinden gelmeye çalışıyoruz.”

“3 MİLYON AĞACI KURTARDIK”

Sözlerine “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Kocaeli’nde elde edilen başarıları da ekleyen Kırılmaz, “2018’den bu yana 203 bin 484 ton atık kağıt, 269 bin 574 kilogram cam ve 474 bin ton atık plastik geri kazanıldı. Böylece 3 milyon 459 bin ağacın kesilmesi önlenmiş oldu. Kocaeli, doğasıyla çok değerli bir bölge. Bu nedenle ilimizdeki hava kalitesini yüksek tutmaya büyük önem veriyoruz. Şu anda 12 hava izleme istasyonumuz aktif olarak çalışıyor. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin yürüttüğü ‘Dip Çamuru’ gibi önemli projelerimiz de var” ifadelerini kullandı.