Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Düşler Yakası Sitesi sakinleri, başlattıkları ‘Sıfır Atık, Temiz Kumsal’ çerçevesinde Karaova Mahallesi’nde bulunan sahilde kıyı temizliği yaptı. Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın da katıldığı etkinlikte plajdan sigara izmariti, pet şişe ve çocuk bezi gibi atıklar toplandı.

Karaova Mahallesi’nde bulunan Düşler Yakası Sitesi sakinleri denizlerin ve kıyıların gelecek nesillere temiz bir şekilde ulaşması amacıyla farkındalık oluşturmak için ‘Sıfır Atık, Temiz Kumsal’ projesi başlattı. Ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın da katılımıyla site sakinleri tarafından sahilde kıyı temizliği yapıldı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte plajı kirleten sigara izmariti, pet şişe, çocuk bezi ve metal kutu gibi atıklar toplandı. Kıyı temizliği sonunda atıklar, geri dönüşüm işlemine tabi tutulması için Kuşadası Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Düşler Yakası Sitesi Başkanı Bahire Gül Göktepe, denizlerin ve sahillerin temiz tutulmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Ülkemizde denizler ve göllerin kıyıları ile falezler, koylar ve kumsallar canlıların yuvalama ve yaşam alanlarıdır. Kıyılar, kumsallar hiçbir şekilde kirletilmemelidir. Bu amaçla Düşler Yakası yönetici ve sakinleri olarak Sıfır Atık, Temiz Kumsal projesini yaşama geçirdik. Amacımız kontrol edilebilir bir alanda tertemiz bir kumsal oluşturarak çevre temizliği konusunda herkese örnek olmak” dedi.