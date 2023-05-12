14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sayılı günler kala Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, %3-%4 farkla anketlerde yarışı önde götürüyor.

Seçim çalışmaları kapsamında Nazilli, Efeler ve İncirliova ilçelerinde vatandaşlarla buluşan CHP Aydın İl Örgütü ve Millet İttifakı İl ve İlçe Başkanları'nın son durağı Söke ilçesi oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekilleri Hüseyin Yıldız ve Süleyman Bülbül, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın Milletvekili Adayları Evrim Karakoz, Nilüfer Ünüvar, Gamze Yolcu Metin, Ziya Yılmaz, Nebahat Oskay Ürün, Saadet Partisi İl Başkanı Fatih Karahan, Gelecek Partisi İl Başkanı Ali İhsan Dilmen, DEVA Partisi İl Başkanı Hakan İşler, Demokrat Parti İl Başkanı Serhat Emanet, CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç ve Millet İttifakı Söke İlçe Yöneticileri'nin katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüş, bazı vatandaşlarca 'erken kutlama' olarak yorumlandı.

Yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen yürüyüşe Sökeliler de balkonlarından ıslıklar ve alkışlar ile destek verdi. Başkan Çerçioğlu'na çiçekler hediye eden Sökeli çocuklar, CHP heyetiyle fotoğraflar çekildi, anı ölümsüzleştirdi.