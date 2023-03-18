Aydın'ın 17 ilçesinin ve Çanakkale'de şehit olan askerlerin isimlerinin yazılı olduğu görselleri tutarak birlik ve beraberlik mesajı veren gençler anma etkinliğinin ardından günün anlam ve önemi dolayısıyla Aydınlı vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

''Çanakkale Zaferi'nin kahramanları gençlerdir''

CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman: ''Bugün Aydın Atatürk Kent Meydanı'nda kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi andık. 18 Mart Çanakkale Zaferi ülkemizin bu günlere gelmesinin en önemli anahtarlarından biridir. Bugün 17 ilçemizi ve Aydın'ımızı temsilen bir mesaj vermek için toplandık. Ülkemiz en karanlık günlerden birlik ve beraberlik içinde çıkmıştır. Bu mücadelede pek çok genç ülkemiz için gençliklerini feda ederek tarihin gördüğü en büyük zaferlerden birine imza atmışlardır. Bizler de şehitlerimizi andık, birliğin ve beraberliğin karşısında durabilecek hiçbir gücün olmadığı mesajını verdik. Vatandaşlarımıza Türk bayrağımızı dağıtarak günün anlam ve önemine dikkat çektik. Bu vesileyle Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Gençlik Kolları olarak başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemiz için emek veren kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Biliyoruz ki gençler bu ülkenin kurtuluşu için mücadele etmiştir, biliyoruz ki Dumlupınar'ın, Sakarya'nın, Çanakkale'nin kahramanları gençlerdir. Gençler olarak bizim için fedakarlık yapan neslimizi unutmayacak, mücadelemizi bugün yarın ve daima sürdüreceğiz.'' dedi.

Haber: Cemil Ağırbaşer

