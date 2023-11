Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı 10 Kasım için bir mesaj yayımladı;

Dağlar yollar iz oldu, yürüyüşüne selam,

Emanetinin bekçisiyiz, ülkemize ışık saçan,

Yer,gök,deniz şahit, özgürlük ateşimizdir bu yanan,

Yaşa, varol Atatürk, kalbimizdesin her an..

Her 10 Kasım'da olduğu gibi bugün de kalbimiz ve fikrimizle büyük bir kaybın yasını tutuyoruz. Büyük Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıl dönümünde her yıl bir önceki yıldan daha çok onu arıyoruz. Atatürk'ün ideallerine ve liderliğine duyduğumuz özlem her geçen yıl daha da artıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin ışığında çıktığımız yolculuktan asla vazgeçmeden, eğilip bükülmeden, korkmadan ve yılmadan yürümeye devam ediyoruz.

Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir şiarıyla yola çıkıp, ya istiklal ya ölüm nidalarıyla yürüdüğü yolda onca zorluğa ve düşmanlığa rağmen, millet olmanın en önemli gerekliliklerinden biri olan özgürlüğü, senelerce süren bir mücadeleyle saltanatların, iç ve dış bedhahların elinden alıp biz halka veren Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve minnet ile anıyorum.

Yüz yıl evvel yolumuzu, ilke ve devrimleri ile bin yıl aydınlatan ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e saygıyla...