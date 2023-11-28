Tahmini Okuma Süresi: dakika

CHP Merkez Yönetim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinde il-ilçe belediye başkanlığı ile belediye ve il genel meclis üyelikleri için aday adaylığı başvurularını 5 Aralık'a kadar uzattı.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlığında yapılan MYK ve PM toplantısında, CHP’nin yerel seçim takvimi ve belediye başkan adaylığı kriterleri belirlendi.

Adaylık başvurusunun 5 Aralık’a kadar uzatıldığı partide adayların belirlenme sürecinde geniş kitlelerin görüşü alınacak.

Aday gösterilecek isimlerin belirlenmesinde “memnuniyet anketi” ile örgüt yöneticileri, il milletvekilleri ve parti yöneticilerinin yanı sıra STK'ların görüşleri alınarak, eğilim yoklaması da etkili olacak.

Aday belirleme sürecinde CHP’nin 38’nci kurultayında yaşanan yarışın etkili olup olmayacağı da merak ediliyor.