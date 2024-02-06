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Adaylık sürecinde CHP tek Partim, Aday olamayınca, 'vestiyerim ben vestiyer, gelenin ceketini giyerim. Parası ile değil mi Arkadaş…' İşte Özer Kayalı zihniyeti.

Kuşadası eski Belediye Başkanı Özer Kayalı Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı. Özer Kayalı’nın istifası partide büyük mutluluk yaratırken, Kayalı’nın aday olacak parti arayışına başladığı öğrenildi. Kuşadası’nda Cumhuriyet Halk Partililerin yolda gördüğünde bile selam vermediği, Belediye Başkanlığı döneminde uygulamalarıyla Kuşadalıların nefret objesi haline gelen Özer Kayalı, CHP’den istifa etti. Aday olmadığı tüm seçimlerde rakip partinin adaylarına oy verdiği bilinen Kayalı’nın istifa açıklaması kamuoyunda gülünç karşılandı.

Kayalı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada CHP’de çalışma onurunu hep taşıyacağını söyleyerek partisinde kalacağını açıklamıştı. Kayalı’nın istifasının ardından aday olabileceği parti arayışına başladığı bilgisine ulaşıldı.

Partililer memnun

Özer Kayalı’nın istifasını olumlu karşıladıklarını söyleyen partililer, “Zaten kendisinin aday olmadığı seçimlerde hep rakip adaya destek veriyordu. Böyle insanlar için siyasi partinin çok bir önemi yok. Dün en iyi CHP’liyim diyordu, yarın HÜDA-PAR’lıyım diyebilir. Aslolan CHP’dir” ifadelerini kullandı.