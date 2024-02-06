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Türkiye, “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin 1’inci yıl dönümünde bir kez daha yasa boğulurken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay yaşanılan acıyı hiçe sayarak seçim derdine düştü. Fatih Atay, Efeler halkından oy devşirmek için düzenlediği tanıtım programıyla şov yapmaya çalıştı.

Dünya tarihinin sayılı felaketlerinden biri olarak kabul edilen 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde resmi kaynaklara göre 54 bine yakın vatandaş yaşamını yitirdi.

Türkiye, 11 ilde büyük yıkımlara yol açan depremlerin 1’inci yılında yaşanılan acıyı bir kez daha iliklerine kadar hissetti. Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa eden daha sonrasında da kendisine İYİ Parti’de yer bulan Mehmet Fatih Atay, yeni bir skandala daha imza attı. Deprem felaketinin yarattığı acıları yok sayan İYİ Parti’nin Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, seçim hesapları yapmaya devam etti. Fatih Atay, projelerini kamuoyu ile paylaşmak için düzenlediği toplantı ile 6 Şubat depremini hiçe sayarak gövde gösterisi yapmaya kalkıştı.

Nevzat Biçer Konferans ve Nikah Salonu’nda düzenlenen büyük bir coşkunun hakim olduğu, alkış tufanlarının koptuğu ve müziklerin son ses çalındığı programda Mehmet Fatih Atay’ın neşesinin yerinde olması “pes artık” dedirtti. Türk Milleti’nin kalbinin derinliğindeki acıların depreştiği tarihte Mehmet Fatih Atay’ın böyle bir toplantı organize etmesi, “başka bir zaman bulamadı mı?” sorusunu da beraberinde getirdi. Fatih Atay’ın bu anlayışsız ve duyarsız davranışı kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu.

