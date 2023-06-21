Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanlığı için adaylığını açıklayan mevcut İlçe Başkanı Polat Bora Mersin’in karşısına Aydın’ın tanınmış sevilen simalarından biri olan Efeler Meclis Üyesi Altan Kemerci’nin aday olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nin olağan kurultay kararı almasından sonra partinin alt kademelerinde parti içi seçim heyecanı başladı. Kongreye gidecek olan CHP Efeler İlçe Örgütü’nde de İlçe Başkanlığı için İş İnsanı Altan Kemerci sesleri yükselmeye başladığı iddia edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İl ve İlçe Başkanlıklarının seçimi ile ilgili kongre sürecinin başlamasının ardından, parti kulislerinde CHP Efeler Belediye Meclis Üyesi İş İnsanı Altan Kemerci'nin Efeler İlçe Başkanlığı'na talip olduğu iddia edilirken, 23 Haziran Cuma günü adaylığını parti binasında düzenlenecek toplantı ile duyuracağı gelen bilgilir arasında yer aldı.

Haber: Yaprak Kaplan