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Çalışmalarına hız kesmeden devam eden CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, Cumartesi Pazarı esnafı ile bir araya gelerek, destek istedi. Adaylığı açıklandığı günden bugüne Efeler ilçesini karış karış gezerek, seçim çalışmalarına hız veren Yetişkin, “ Efeler için en iyisini yapacağız. Biz birlikte güçlüyüz. Efeler hak ettiği yeri bulacak” dedi.

Ziyaretlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu içinde destek istiyen Anıl Yeişkin'e ilgi yoğun oldu.

CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin’i çalışmalarında İlçe örgütü yalnız bırakmadı. Ziyaretlere, CHP Efeler ilçe Başkanı Süha Bayırlı, İl Başkan Yardımcısı Orçun Akbulut, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı. Artuğ Akosman eşlik etti.

Haber: Ömür Yapıcı



