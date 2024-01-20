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Geçtiğimiz günlerde Eski Çine Belediye Başkanı Mehmet Yazgılı’yı evinde ziyaret eden Başkan Kıvrak, son olarak Eski Sarıoğlu Mahalle Muhtarı Asım Bozkurt’un evine konuk oldu. Mahalleye yaptığı ziyarette halen Sarıoğlu Mahallesi’nde ikamet eden Asım Bozkurt’u unutmayan Çine Belediye Başkanı Mehmet Kıvrak, eski muhtar Bozkurt’a geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Büyüklerimizin tecrübeleri bizlere yol gösteriyor"

Başkan Kıvrak bu ziyaretlerle geçmişte Çine’ye katkı sağlamış isimlere duyulan saygıyı ve mahalle kültüründeki dayanışmayı öne çıkarmak istediklerini belirterek, “Geçmişte Çine’mizin hizmetinde bulunmuş değerli büyüklerimizi unutmamak, onlara olan minnetimizi göstermek adına bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Kendileri ilçemizin bugünkü şekillenmesinde önemli roller üstlenmişlerdir. Onların tecrübeleri ve yaşam deneyimleri, bizlere yol gösterecektir. Vatandaşlarımızla buluşmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.