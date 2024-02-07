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Her geçen gün arttırarak ziyaretlerini sürdüren, Efeler'de sıkılmadık el, basılmadık taş bırakmamak üzere hummalı bir şekilde çalaşmalarını gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, esnaflar ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

CHP Aydın İl Yönetim Kurulu üyeleri ve Efeler İlçe Başkanlığı Yöneticileri ile birlikte her gün farklı noktalarda Efeler halkıyla buluşan Yetişkin'in son durağı Aydın Toptan Gıda Çarşısı ve İş Merkezi oldu. Gıda çarşısı esnaflarını tek tek ziyaret eden Yetişkin, gerek esnafın gerekse kendilerini yolda durduran vatandaşların ilgisi ile karşılaştı. Esnaflara vaatlerini anlatan ve daha güzel bir Efeler'in sözünü veren Yetişkin'e vatandaşlar da destek sözü verdi.