Cumhuriyet Halk Partisi Koçarlı Belediye Başkan adayı Özgür Arıcı, dün akşam Yeniköy Mahallesinde miting düzenledi. Düzenlenen Mitinge CHP Koçarlı İlçe Başkanı Hasan Akın, İlçe Yönetimi, Meclis Üyesi adayları ve partililer katıldı.

Koçarlı Yeniköy Mahallesinde yapılan miting alanı doldu taştı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı mitinge kadınların yoğun ilgi gösterdiği ayrıca CHP’li Özgür Arıcı’nın Eşi Tülay Arıcı’ya olan ilgi gözlerden kaçmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi Koçarlı Belediye Başkan adayı Özgür Arıcı alana geldiğinde meşaleler ve çiçeklerle karşılandı. Yoğun ilgi ve sevgi gösterisi içinde kürsüye geç çıkan, genç Başkan adayı Özgür Arıcı katılan hemşerilerine teşekkür etti. CHP’li Özgür Arıcı, konuşmasında: “ Öncelikle Mübarek Ramazan ayına girdiğimiz bu ilk günde sizlerle bir araya gelmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyorum. Hepinizin Mübarek Ramazan ayını kutlarım. Hizmet etmek ve istihdam sağlayarak gençlerimizin Koçarlı dışına çıkmalarına izin vermeyecek projeler geliştirdik” dedi.

“5 Yılda 405 bin 300 metre kare yer sattılar”

Cumhuriyet Halk Partisi Koçarlı Belediye Başkan adayı Özgür Arıcı konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “ Biz göreve geldiğimizde şeffaf olacağız. Bir yerleri satmak için değil o yerleri nasıl kullanacağımıza ilgili projeler üreteceğiz ve gençlerimize, kadınlarımıza iş imkanı istihdam yaratacağız. Sevgili Yeniköy sakinleri, AK Partili Nedim Kaplan me yaptı biliyormusunuz? Satmak yok dedi, 5 Yıl içinde sadece Yeniköy Mahallemizde 14 bin 780 metrekare yer sattı. Sayın AK Partili Kaplan, sen nasıl satarsın bu yerleri. Koçarlı genelinde toplamda 405 bin 300 metrekare yer sattı. Söylesene Nedim Kaplan, kime sattın ve sattığın bu yerlerin parasını nereye harcadın. Bu kadar satılan yere karşı, tüm yaptığın yatırımları devleti arkana alarak yaptın. Belediye binası, jandarma binası, Adnan Menderes Müzesi dahil yani bu 3 projeyi de Devlet yaptı. Sen Köylere ne yaptın? Bu paralar nerde? Biz Koçarlı Belediyesine talibiz ve soruyorum buradan? Sayın Ak Partili Nedim Kaplan, çık ve Belediyenin borcu ne kadar, kime ne kadar borcu olduğunu açıkla. Ama sende o yürek nerede, soyismin gibi Kaplan’lık yap, çık açıkla Belediyenin borcunu. Değerli hemşerilerim, biz 1 Nisan’da göreve geldiğimizde bunların hesabını tek tek soracağız" ifadelerine yer verdi.

"Aydınımızın Topuklu Efe'si ile birlikte herşeyin üstesinden geleceğiz"

Cumhuriyet Halk Paritisi Koçarlı Belediye Başkan adayı Özgür Arıcı, Aydınımızın Topuklu Efe'si ile birlikte herşeyin üstesinden geleceğiz diyerek konuşmasına şu şekilde devam etti: " Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile birlikte el ele kol kola, Koçarlı halkının menfaati için gece gündüz çalışacağız. Aydın Büyükşehir Belediye başkanımız Özlem Çerçioğlu hepinizin tanıdığı Topuklu Efemizin desteği ile, AK Parti İle kaybolan Koçarlı'nın, 5 yılını geri kazanarak köylerimizin sizlerin hizmetinde olacağıma söz veriyorum. Kapımız hep açık, gönlümüz sevgi ile dolacak ve srvgi ile ortak akılla hep beraber Koçarlı'da kayıp 5 yılı geri getireceğiz” dedi.

Haber: Ömür Yapıcı