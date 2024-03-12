32 Mart yerel seçimler az bir süre kala çalışmalarına hız veren CHP’li Arıcı, Koçarlı Pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi. CHP Koçarlı Belediye Başkan adayı Özgür Arıcı’yı Pazar Esnafı ziyaretinde CHP Aydın milletvekili Bülent Tezcan yalnız bırakmadı.

Pazar esnafı ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan CHP’li Özgür Arıcı: “Pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hayat pahalılığı ve alım gücünün düşük olmasından hem vatandaş hem de esnaf zorluk çekiyor. Bir kilo salatalık 45 TL, bir kilo domates 60 TL olursa bu vatandaş evine bunu nasıl alsın. AKP’li Nedim Kaplan’a soruyorum yarı aç yarı tok Emekliler için ne yaptınız. Belediye olarak emekliler için ne yaptın.? Tabi ki hiçbir şey yapmadı. Ama Bizler yapıyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Emekliler için “Emekli Kart” uygulaması başlattı. Anneler için “Anne kız kartı” uygulaması başlatarak ilklere imza attı. Beni Yalnız bırakmayan eşlik eden Sayın Milletvekilimiz Bülent Tezcan’a teşekkür ederim” dedi.

Haber: Ömür Yapıcı