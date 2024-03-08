CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, Mustafa Savaş'ın Umurlu Mahallesi'ne doğal gaz getireceğim sözlerine karşı bir basın açıklaması yayınladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"Ah Mustafa Ah, AKP Aydın milletvekili Mustafa Savaş, seçim bölgesi Aydın ilinden bi-haber.Umurlu’da ve Köşk’te doğalgaz var, abone istendiğinde de evlerine bağlatıyorlar. Umurlu’nun büyük bir bölümü de doğalgaz kullanıyor zaten. Çıkmış doğalgazı olan yere doğalgaz müjdesi veriyor. Mustafa Savaş üçüncü kere kaybettiğini anlayınca, artık kontrolü de kaybetti. İftiralar, kumpasların devreye gireceğinin duyumlarını alıyoruz. Bak Mustafa Savaş, Özlem Çerçioğlu’nun arkasında Aydın halkı var. Sen bu kumpasların, iftiraların, ayak oyunlarının altında kalırsın. Bu nedenle bir an evvel iftirayı kumpası bırak centilmence yarışacaksan yarış" dedi.

Haber: Ömür Yapıcı