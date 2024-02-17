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Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, Andan Menderes Stadyumunda yaşanan yıkımdan sonra harabeye çevrilmesine karşı çıkarak AKP'li Mustafa Savaş'a ateş püskürdü.

Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları kaydetti: "Geçtiğimiz hafta bir açıklama yapmış; AKP hükümeti tarafından harabeye çevrilen Adnan Menderes Stadyumu’nun yerine bizim baskılarımızla, “park yapacağız” demek zorunda kalacaklar demiştim.

Nitekim öyle de oldu!

Oldu olmasına da gençlik sporun yapacağı projeyi kendi namına taş üstüne taş koymaktan aciz, Mustafa Savaş’a açıklatmışlar.

Ha bununla kalmış mı?

Gençlik sporun yıllardır yapmadığı, bana sorarsanız da yapmayacağı / yapamayacağı bir proje daha açıklamış. Kapalı Spor Salonu!..

Beyler uyanında balığa gidelim. Gençlik spor madem bir salon yapacaktı, 22 yıldır neyi bekliyor.

22 yıldan bu yana bu şehrin insanı nuh nebiden kalma çürük tesislerde neden spor yapmaya uğraşıyor. Gençlerimiz çocuklarımız 40 yıllık salonlarda, neden can tehlikesiyle yüz yüze kalıyor.

Ha ben size söyleyeyim; o kapalı spor salonunu, görevi olduğu halde siz, yani AKP iktidarı, yani gençlik spor yapmayacak; yine yaparsa Özlem Çerçioğlu yapacak.

Bu açıklamam tam da burada dursun, tarihe not düşmüş olalım. Olalım ki; hem 12 yıldır milletvekili olan Mustafa Savaş, hem de yancısı Umut Tuncer’in yüzüne, hem de yakın bir zamanda güzelce vurabilelim"dedi.

Haber: Ömür Yapıcı