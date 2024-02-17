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Gençay’ın bilgi ve birikimiyle Didim Belediyesi’nde önemli işler yapacağına inandıklarını belirten partililer, 31 Mart’ta yapılacak seçimlerde sandığa giderek Hatice Gençay’ı Didim Belediye Başkanlığına taşıyacaklarını belirtti.

CHP Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay’ın adaylığı Didim’de heyecan yarattı. Gençay’ın aday gösterilmesinin ardından partililer Didim’in dört bir yanında çalışma yürütürken, vatandaşlar da Didim Belediyesi’nin Gençay’ın yönetiminde önemli projeleri hayata geçireceğini inandıklarını söylüyor.

Gençay’ın Didim’deki CHP’lilerin haricinde, kararsızlar ve diğer partilerin seçmenlerinden de çok büyük oy alması bekleniyor.

Hatice Gençay kimdir?

1968 yılında Sivas, Divriği’nin İmirhan köyünde dünyaya gelen Hatice Gençay, anne tarafından Kafkas Cumhuriyeti kurucusu ve Hariciye Nazırı, Erzurum Kongresi Üyesi, Kars İttihadı İslam Cemiyeti Üyesi, TBMM I. Dönem Kars Milletvekili Fahrettin Erdoğan’ın torunudur.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Hatice Gençay, evli ve bir çocuk sahibidir.

Haziran 1993’te Didim’e taşınan Gençay, burada Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak yaşamını sürdürmektedir.

Eğitimden kadın haklarına, iş dünyasından sanata ve topluma dair Didim’de birçok dernek ve STK’da çalışmalar yürüten Gençay’ın kurucu ve yöneticisi olduğu STK’lar şöyledir.

• Didim Atatürk İlköğretim Okulu, Okul Aile birliği başkanlığı,

• Didim Okul Aile Birlikleri Platformu Kurucu Başkanlığı,

• 1998-1999 Aydın SMMM Oda Temsilciliği

• Didim Rotary Kulübü Kurucu üyeliği,

• Didim Rotary Kulübü 2002-2003 dönemi ilk kadın Başkanı,

• Didim Jandarma Derneği yöneticiliği,

• Didim Kadın Hakları Koruma Derneği kuruculuğu,

• Türk Anneleri Derneği Didim kurucu üyeliği,

• İlk köy adresli edebiyat dergisi olan Akköy Edebiyat Dergisi’nin 16 yıl boyunca Yazı İşleri Müdürlüğü,

• Akköy Kültür Edebiyat Derneği Yöneticiliği ve İkinci Başkanlığı,

• Didim Cem Evi Kurucu Üyeliği,

• Didim Cem Evi Yöneticiliği,

• Akbük Hacı Bektaşi Veli Vakfı Kurucu Üyeliği,

• Akbük Hacı Bektaşi Veli Vakfı Yöneticiliği,

• Didim Sivas Kültür Derneği Kurucusu ve Yöneticiliği (halen),

• Ege Bölgesi Sivas Dernekleri Federasyonu Kurucu ve yöneticiliği,

• Aydın Sivas Dernekleri Federasyonu Kurucusu ve yöneticiliği (halen),

• Didim Yelken ve Yatçılık Kulübü Kurucusu ve Yöneticiliği,

• Didim Kadın Girişim ve Üretim ve İşletme Kooperatifi Kurucusu ve Yöneticiliği,

• Hisar Yapı Kooperatifler Birliği Kurucusu,

• ADD Didim Kurucu Üyesi,

• Adnan Menderes Üniversitesi Üniversite Geliştirme Derneği Didim Yerleşkesi Yöneticiliği,

• Balat- Milet Kamp ve Karavan Kültür Turizm Kalkınma Derneği Kurucusu ve Yöneticiliği,

• 2014-2019 Didim Belediye Meclis Üyesi.

• Didim Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönetim Kurulu üyeliği.