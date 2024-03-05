Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı: “ Kaymakamlık makamı hiç bir siyasi kurumun değil halkın makamıdır” diyerek göreve çaığırdı.

CHP Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ”Yalan ve algı çalışmaları ile milletin aklı ile dalga geçmeyi kendine şiar edinen iktidarın iş bilmez siyasileri; seçim takvimine göre yasak olmasına rağmen tekrar altını çizerek söylüyorum yasak olmasına rağmen herhangi bir aday ismi, logosu ve amblemi olmayan pankartlar asarak suç işlemeye devam ediyor. Partimizin bu asılan pankart ve afişler için Efeler Kaymakamlığına yaptığı resmi ve alındı belgeli şikayet başvuruları ise cevapsız kalıyor. Resmi süre içerisinde ilgili şikayet dilekçemize yazıyla, telefonla veya herhangi bir bildirim ile geri dönüş sağlanmıyor. Yasak olan afiş ve pankartlara ise dokunulmuyor. Buradan bir kez daha belirtmek istiyoruz. Kaymakamlık makamı hiç bir siyasi kurumun değil halkın makamıdır. İlgili seçim kanunları nettir ve gayet açıktır. Bu hususta tüm kurumları belirtilen yasalara uygun şekilde hiç bir siyasi parti ayrımı yapmaksızın süreci yönetmeye, adil ve şeffaf olmaya davet ediyoruz" dedi.

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer