Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı, yapmış olduğu yazılı basın açıklamasında şunları söyledi: “Mustafa Savaş battıkça batıyor, neden mi? Dün bir vatandaşımız, hayat pahalılığı ve borçları nedeniyle biraz da alkolün verdiği etkiyle intihara kalkışıyor. Şükürler olsun ki polisimizin üstün gayreti ile kılına bile zarar gelmeden hadise son buluyor. Mustafa Savaş da açıklama yapıyor; diyor ki bu dönem sona erecek. Hangi dönem Sayın Savaş? Asgari ücretin 17 bin lira olduğu bir dönemde, bu arkadaşımız 26 bin liraya yakın maaş alıyor. Yani asgari ücretin %50 fazlası. Sizin AKP olarak milyonlarca insanımıza reva gördüğünüz 17 bin lira, çalıştığı kurum bir buçuk katını veriyor. Ancak sizin ekonomi beceriksizliğinizden, hayat pahalılığından geçinemiyor insanlar artık. Evet, itiraf etmişsin, AKP dönemi ekonomisinin rezilliğini söyleyivermişsin, ama dikkat et Sayın Cumhurbaşkanı duymasın. İnan seni sopayla kovalar. On milyonlarca insana siz 17 bin lirayı reva görürken, 26 bin lira maaş düzenini değiştireceğim dersen, adama hem hesap sorarlar, hem gülerler. Yapma Sayın Savaş, millet artık ne maaş alırsa alsın geçinemiyor. Asgari ücret alanlar, açlıkla mücadele ediyor. Bu hale getirdiniz memleketimizi. Buradan sana ekmek çıkmaz; seçime 10 gün kala, dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan olacaksın demedi deme!” ifadelerine yer verdi.

Haber: Yaprak Kaplan