CHP’li Bayırlı, “Hani koca adamsın, yalan söylemek yakışmıyor diyeceğim ama mübarek Ramazan ayında sen kendine yakıştırıyorsun” diyerek, AKP’li Mustafa Savaş’ı sert bir dille eleştiri yağmuruna tuttu.

Cumhuriyet Halk Partisi Efeler İlçe Başkanı Süha Bayırlı yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Mübarek Ramazan ayına girdik. Mustafa Savaş'ın milletvekili ve komisyon başkanlığını yaptığı AKP yüzünden milletimiz bu mübarek ayı da açlıkla, sefaletle karşıladı. Emekliye 10 bin lira para veriyorsunuz, Aydın'da en ucuz ev kirası zaten 10 bin lira olmuş. Vicdanın rahat mı, Sayın Savaş? Çocuklarımız yarı aç yarı tok okula gidiyor. Çiftçimiz traktörüne mazot alamıyor, tarlasını ekemiyor, tarım bitmiş. Dünyanın en pahalı elektriğini milletimiz kullanıyor. Her gün ama her gün her şeye zam geliyor. İnsanlar Ramazan pidesinin ancak kokusunu alabiliyor. Bütün bunlar ortadayken bir de ağzınıza yalan dolamışsınız. Şöyle bir baktım, AKP tarafından yönetilen başta Denizli olmak üzere, Manisa, Samsun, Sakarya, Bursa, Gaziantep; bunların tamamında su ücreti Aydın'dan pahalı. Hani koca adamsın, yalan söylemek yakışmıyor diyeceğim ama mübarek Ramazan ayında sen kendine yakıştırıyorsun, ben bu cümleyi kurmaktan hicap duyuyorum. Bakın, bu milletin tek ve temel meselesi geçim derdi. Gerçekten yıkıp yarım bıraktığınız kamu yapılarını geçtik, gelin rezil hale getirdiğiniz ekonomiye bir çare bulun. Sayın Savaş; millet hakikaten iftar sofrası kuramaz durumda. Seçim bu, iki seferdir olduğu gibi gelip geçecek, ama Ankara'ya döndüğünüzde bari milletimizin artık nasıl da geçinemediğini, çoluğuna çocuğuna ne bayram ne de okul harçlığı veremediğini kulağınıza küpe edin” dedi.

Haber: Yaprak Kaplan