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CHP'li Bayırlı yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları kaydetti: "Bildiğiniz gibi Aydınımızın spor tarihine tanıklık eden Adnan Menderes Stadyumu apar topar AKP hükümeti tarafından yıkıldı. O gün bugündür yerine ne yapılacağı ile ilgili tek bir açıklama duyamadık. Rezidans yapılacak diyenler, AVM yapılacak diyenler, türlü türlü dedikodu geziyor.

Bizlerde tüm Aydın halkı gibi bekliyoruz Gençlik Spor İl Müdürlüğü mü yapacak, kim yapacaksa bir açıklama yapılmadı.

Ama ben size peşinen söyleyeyim Aydın halkı orada ya bir park ya da yeniden stadyum istiyor.

Rezidansı, AVM’yi aklınızdan bile geçirmeyin sakın.

O alan Aydın halkınındır ve o alana Aydın halkının istediği gibi park ya da stadyum yapmak zorundasınız.

Buradan Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne çağrı yapıyorum; kendinize gelin, bir an evvel ya park ya stadyum olarak projeyi açıklayın.

Aydın halkı başka bir şeye asla izin vermez, vermeyecek.

Ha ben size şunu söyleyeyim Mustafa Savaş bizim ve Aydın halkının baskıları neticesinde seçim önü kalkıp bunu demek zorunda kalacak ama yapmayacaklar! İnanmayın ey Aydınlılar. Park diyecekler, stadyum diyecekler yapmayacaklar. Neden mi 10 yıldır PTT’yi yapamadılar, huzurevini yapamadılar hepsini geçtim 22 yıldır adliyeyi yapamadılar.

Bunların olayı 2 koyun misali. Biri geri gelirse yatın kalkın dua edin!" dedi.

Haber: Ömür Yapıcı