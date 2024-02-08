"Hazırsak Güçlüyüz" sloganıyla düzenlenen eğitimde, NAFAD üyeleri öğrencilere afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi.

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Afetlerle ilgili konuların detaylı olarak ele alındığı eğitimde; bölgemizdeki afet türleri ve riskleri, afetler karşı hazırlıklı olma yolları, acil durum çantası hazırlama, tahliye ve güvenli toplanma alanları ve ik yardım teknikleri gibi konularda teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

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Nazilli’de afetler konusunda büyük farkındalık yaratan NAFAD ekibine teşekkür eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Afetler her an ve her yerde meydana gelebilir. Bu nedenle afetlere karşı hazırlıklı olmak ve bilinçli davranmak hayati önem taşımaktadır. Bu eğitimlerle öğrencilerimize afet bilinci kazandırmayı ve olası bir afet durumunda nasıl davranmaları gerektiğini öğretmeyi amaçlıyoruz. Komşu ilçelerden gelen eğitim taleplerini de geri çevirmiyoruz. İmkanlar dahilinde talep eden tüm kurum ve kuruluşlara hizmet sağlıyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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Eğitim sonunda öğrencilere Acil Durum Bilgi Kartı dağıtıldı.

NAFAD, yıl boyunca farklı yaş gruplarına yönelik afet farkındalık eğitimleri düzenleyemeye ve tatbikatlar yapmaya devam edecek.