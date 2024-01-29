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CHP'li Bayırlı yaptığı yazılı basın açıklamasında şunları söyledi: "AKP deyince aklınıza ne geliyor? Herhalde 100 kişiye sorsak 70’i rant der, kalan 30‘u da içinden söyler. Sadece özelleştirme idaresinin Aydın ilindeki faaliyetlere baksanız ne demek istediğimi anlarsınız.

Yani demem o ki sevgili Aydınlılar, Allah ilimizi AKP’den çok şükür koruyor, zira karşımızda Aydın’ı betona boğacağım diyen bir AKP adayı var, girerim diyor tarım il müdürlüğünden, her yeri betona boğarım. Ne mutlu bize ki Aydın’ın feraseti, Aydın halkının vakarı gereken cevabı hep veriyor verecek de!..

Haa gelelim bir diğer konuya;

2002’den 2014’e kadar köylerimize sözde siz hizmet verdiniz. Sözde diyorum çünkü hizmet falan vermediniz.

64 köyümüzün suyu bile yoktu yahu suyu!.. Yolu yoktu!… Yapsaydınız ya!…Yapamadınız di mi?..

Yapamazsınız çünkü beceriksizsiniz, yapamazsınız çünkü çalışmakla, üretmekle işiniz yok… Yapamazsınız çünkü Aydınla işiniz yok" dedi.

Haber: Yaprak Kaplan