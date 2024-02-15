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31 Mart Yerel Seçimlere hazırlanan Cumhuriyet Halk Partisi Germencik Belediye Başkan adayı Burak Zencirci’in ilk durağı Tekin mahallesi oldu. Tekin Mahalle Muhtarı Serdar Korkut ve vatandaşların coşku içinde karşıladıkları Zencirci, gördüğü ilgiden dolayı Muhtar ve Mahalle sakinlerine teşekkür etti.

CHP Germencik belediye Başkan adayı Burak Zencirci, gördüğü ilgiden dolayı şu ifadelere yer verdi; “Akşam programlarımızın ilk durağı Tekin Mahallemiz oldu. Başta Muhtarımız Serdar Korkut olmak üzere bizleri güler yüzleri ile karşılayan sevgili hemşehrilerimize teşekkür ederim. Mahallemiz için fikir alışverişinde bulunup daha iyi nasıl yapabiliriz dedik ve birlik olup birbirimizi dinlediğimizde en iyi sonuçlar alabileceğimizin farkında olduğumuzu dile getirdik. Destekleri ve samimiyetleri için teşekkür ederim. Birimiz değil hepimiz birlikte kazanacağız” ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Germencik Belediye Başkan adayı Burak Zencirci’nin ikinci durağı ise Gümüş Yeni Mahalle oldu.

Muhtar Adnan Kırıcı ve Mahalle sakinleri CHP’li Zencirci’ye yoğun ilgi gösterdi. CHP Germencik Belediye Başkan adayı Burak Zencirci, Mahalle sakinleriyle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Zencirci, gördüğü memnuniyeti şu şekilde dile getirdi; “Akşam programlarımızın ikinci durağı Gümüş Yeni Mahallemiz oldu. Başta Muhtarımız Adnan Kırcı olmak üzere bizleri samimiyetle karşılayan Mahalle sakinlerine teşekkür ederim. Yapacaklarımızı anlattık, fikir alışverişinde bulunduk. Sorunları not etti. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya söz verdik. Birlikte başaracağız” dedi.

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer