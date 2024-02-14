Tahmini Okuma Süresi: dakika

Cumhuriyet Halk Partisi Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ile yapmış olduğu görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Didim için el ele kol kola vereceklerini ifade eden Gençay ve Deniz Atabay; " Herşey Didim için ve Partimiz içindir. Ayrı gayrı yok hep bir arada elimizden geleni yapacığız" dediler.

CHP’li Gençay yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; “Bugün Didim Belediyesini ziyaret ettik. Belediyemizi ve sosyal hizmet birimlerini teker teker dolaştık, Belediye emekçilerimizle bir araya geldik. Didim Belediye Başkanımız Deniz Atabay ile bir araya geldik. Belediye Başkanımız ile halef- selef adaylar olarak “Partimizin daha başarılı olması için neler yapabiliriz?” konulu istişarelerde bulunduk. Yerel seçim çalışmaları için destek vereceğini ve memnuniyetini özellikle belirten Deniz Atabay’a; davetleri ve samimi karşılamaları için Tüm Didim Belediyesi personeli arkadaşlarıma teşekkür ederim. “Daha İyi bir Didim için” kol kola çalışacağız” ifade etti.

Haber: Mehmet Cemil Ağırbaşer