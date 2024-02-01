Tahmini Okuma Süresi: dakika

Adaylığını açıklamasından bu yana gece gündüz demeden Efeler halkıyla bir araya gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, çalışmalarıyla vatandaşların gönlünde yer kazanmaya devam ediyor.

Havanın soğuk olmasına aldırış etmeden sahada çalışmalarını gerçekleştiren Anıl Yetişkin, Efeler halkına seçilmesinin ardından yapacağı projelerden bahsetti.

CHP Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin'in bugünkü ilk durağı, Aydın 2'nci sanayi oldu. Sanayicilerle buluşan Yetişkin, sanayi esnafına yapacak olduğu projelerin vaatlerini anlatarak hayırlı işler diledi.

'Işıklı Mahallesi vatandaşları ile bir araya geldi'

CHP Efeler Belediye Başkan adayı Anıl Yetişkin'in ikinci durağı ise Işıklı Mahallesi oldu. Sanayi esnafına yapmış olduğu ziyaretten sonra, Işıklı Mahallesi'nde bulunan kıraathaneleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Yetişkin, yoğun ilgiyle karşılandı. En büyük hayalinin Efeler'de yaşayan vatandaşların gerçek sosyal ve ekonomik belediyecilikle tanışacağının sözünü vererek projelerini bir bir anlatarak destek istedi. Işıklı mahallesi ve sanayi esnafından destek sözü alan Anıl Yetişkin, "biz bu işi en güzel şekilde başaracağız" diyerek ayrıldı.

Haber: Saniye Başkan