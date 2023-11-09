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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, yayınladığı 10 Kasım mesajında Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, minnet ve rahmetle anarak, “10 Kasım 1938; bir yas tutma günü değil, Atatürk’ü anlama ve devrimlerine sahip çıkma gündür.” dedi.

“Tüm dünyanın saygı duyduğu eşsiz lider”

Mustafa Kemal Atatürk, ileri görüşlülüğü, askeri dehası, mücadeleci ruhu ve vatanseverliği ile; emperyalistlerin işgali altında yok olmaya yüz tutmuş bir vatanı kurtarıp ayağa kaldırarak, çağdaş bir ülke olma yolunda yeniden filizlendirmiştir.

“Bağımsızlık benim karakterimdir.” diyen Mustafa Kemal Atatürk, mücadelesiyle mazlum milletlere cesaret vermiş, tüm dünyanın saygı duyduğu eşsiz bir liderdir.

Unutulmamalıdır ki; bugün bu topraklarda özgür ve onurlu bir millet olarak yaşayabiliyorsak bunu Atatürk'e ve milli mücadele kahramanlarımıza borçluyuz.

“Yas tutma değil; anlama ve devrimlerine sahip çıkma günüdür”

10 Kasım 1938; bir yas tutma günü değil; Atatürk’ü anlama ve devrimlerine sahip çıkma gündür. Millet olarak aydınlanma ve çağdaşlaşma mücadelesini Ulu Önder’imizden devraldığımız gündür. Bugün ülke ve milletçe yaşadıklarımız O’nun fikirlerinin ve devrimlerinin ne derece önemli olduğunu bir kez daha anlamamızı sağlamıştır. Ülkemizi içinde bulunduğu buhrandan çıkaracak olan, O’nun açtığı yoldan aynı azim ve kararlılıkla yürümektir.

“Kurtarıcı beklemeyin, kendiniz kurtarıcı olun”

“Şayet bir gün çaresiz kalırsanız, bir kurtarıcı beklemeyin. Kendiniz kurtarıcı olun. Eğer ülkenizi kurtaracak bir lider beklemekteyseniz, ben size hiçbir şey öğretememişim demektir.” sözünü duvarlarımıza asmalı ve hiç aklımızdan çıkarmamalıyız.

“Eserlerini ve devrimlerini ilelebet yaşatacağız”

İki büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıkmaya ilelebet devam edeceğiz. Milletimizin kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devrimci, Ebedi Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikal edişinin 85. Yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

