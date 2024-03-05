CHP Didim Belediye Başkan adayı Hatice Gençay, gittiği her yerde ilgi ve samimiyetle karşılaşıyor.

Gördüğü ilgi ve memnuniyet karşısında sempatik ve güler yüzlü olmasından dolayı vatandaşın kalbinde taht kuran Gençay: “ Gittiğim her yerde sevgiyle karşılanmak beni mutlu ediyor. Samimi olmak, vatandaşın sorunlarına odaklanıp çözüm üretmek, hem beni hem de vatandaşımızı mutlu ediyor. Gerekirse hiç uyumadan 24 saat çalışacağız ve çalmadık kapı bırakmayacağız” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Didim Belediye Başkan adayı Hatice Gençay şu ifadeleri kullandı: “ Eskent ve Nazlım site sakinlerini ziyaret ederek mahallemizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını konuştuk. Ziyaretimizde bize gösterdiğiniz sıcak karşılama ve samimi sohbetler için hepinize içtenlikle teşekkür ederim. Sizlerin değerli görüşlerini dinlemek ve mahallemizi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için birlikte çalışacağız. İşimiz gücümüz Didim, işimiz gücümüz Türkiye!” dedi.

Haber: Ömür Yapıcı