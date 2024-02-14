Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Belediye Başkan adayı Anıl Yetişkin, Dernek Başkanı ve İş adamı Cemil Tilki ve Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret ederek, yapacak olduğu projelerden bahsederek destek istedi. Hoş ve samimi bir ortamda geçen sohbet sonrası Aydın Siirtliler Dernek Başkanı Cemil Tiki ve yönetimi, Anıl Yetişkein'e destek sözü verdiler. 

CHP’li Gökmen Osmanbükü sakinleri ile bir araya geldi CHP’li Gökmen Osmanbükü sakinleri ile bir araya geldi

427998294_408441181562134_6444475339761744677_n

Samimi bir havada gerçekleşen ziyarette CHP Efeler Belediye Başkan adayı Anıl Yetişkin ve Dernek üyeleri arasında Efelerin geleceği konuşuldu. Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Belediye Başkan adayı Anıl Yetişkin, samimiyetlerinden ve desteklerinden dolayı Aydın AYSİDER yönetimine teşekkür etti.

Haber: Ömür Yapıcı

428396821_408441131562139_3001058320574468676_n

428373823_408441144895471_2772724108580003930_n