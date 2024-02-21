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Gençay’ın çalışma arkadaşları Didimlilerden tam not aldı. Listenin tam anlamıyla Didim’i yansıttığını ifade eden vatandaşlar, 31 Mart’taki seçimlerde Gençay’ı destekleyeceklerini söyledi.

Partiler, 31 Mart 2024 seçimleri için belediye meclis üyesi aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim etti. CHP’nin Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay da listesini YSK’ya teslim ederek çalışma arkadaşlarını belirledi. 3 kontenjan, 28 asil üyeden oluşan liste Didim halkı tarafından büyük beğeni topladı.

Listenin Didim’i tam anlamıyla yansıttığını ve listede yer alan isimlerin Didim’e önemli katkılar sunabileceklerini belirten vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından destek mesajları paylaştı.

“İşimiz, gücümüz Didim”

Meclis üyesi adaylarının belirlenmesinin ardından bir açıklama yapan CHP Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay, “Her biri, Didim'imizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için yola çıkan meclis üyeleri adaylarımızın listeleri Yüksek Seçim Kurulu’na verildi. Rekor bir oyla Didim olarak Türkiye genelinde tarih yazacak olan bu liste şehrimizin zengin tarihine, kültürel mirasına ve turizmine sahip çıkacak. İşimiz gücümüz Didim!” ifadelerini kullandı.