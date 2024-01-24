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Cumhuriyet Halk Partisi İncirliova belediye başkan adayı Osman Gökmen sabah kahvaltısında Acarlar Hali çalışanları ve muhtarıyla buluştu. Kahvaltı sonrası hal esnafını ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Seçim çalışmaları kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam eden CHP İncirliova Belediye Başkan Adayı Osman Gökmen’in sabahki ilk durağı Acarlar hali oldu

CHP’li Gökmen Acarlar Mahallesi’nde Aydın Büyükşehir belediyesi hal müdürü Yunus Dikilitaş, Acarlar muhtarı Kemal Karabulut ve çalışanlarla bir araya geldi.

Samimi bir havada geçen kahvaltı buluşmasında belediye başkan adayı Osman Gökmen, Acarlar Hali’nin İncirliova’nın ekonomi merkezlerinden bir olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “Acarlar Mahallemiz ilçemizin önemli mahallelerinden bir tanesi. Buradaki esnafımızı ve halkımızı önemsiyoruz. Büyükşehir belediyemizle birlikte buradaki eksikliklerin giderilmesi ve esnafımızın ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğe dönük yatırımlarımızda hız kesmeden devam edecek” diye konuştu.

Seçildiğinde İncirliova’da önemli hizmetler yapacaklarını belirten CHP’li Gökmen “İnsanlara hizmet etmek, onları tebessüm ettirmek ve hayır dualarını almaktan daha güzel bir şey yoktur” diyerek Acarlarda yapacağı çalışmalardan örnekler verip, tecrübelerini aktardı.

CHP İncirliova Belediye Başkan adayı Osman Gökmen kahvaltı sonrası Hal müdürü Yunus Dikilitaş ve Acarlar muhtarı Kemal Karabulutla birlikte hal esnafını dolaşarak hayırlı işler dileklerinde bulundu.