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Kapalı pazar yerinde ikram edilen makarna ve ayranın tadına bakan esnaf ve vatandaşlar Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.

Artan fiyatlar nedeniyle alım gücü giderek düşen hemşehrilerine destek olmak amacıyla her geçen gün yeni projeler üreten Kuşadası Belediyesi, soğuk kış günlerinde bulunduğu sıcak çorba ikramının yanında kent sakinlerine makarna ve ayran ikram etmeye başladı. Makarna ikramının ilk adresi kapalı pazar yeri oldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ikrama gün boyu çalışan pazar yeri esnafı ve alışveriş için pazara gelen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Arya AŞ’nin mutfağında hazırlanan makarnayı çok beğenen esnaf ve vatandaşlar nazik ve düşünceli davranışı nedeniyle Başkan Ömer Günel’e teşekkürlerini iletti.