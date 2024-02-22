Cumhuriyet Halk Partisi İncirliova Belediye Meclis Üyesi aday listesini tamamladı. Uzun görüşmelerin ardından son hali kesinleşen 22 kişilik aday liste CHP İncirliova İlçe Başkanı Ümit Yaşar tarafından İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kontenjan ve Belediye Meclis Üyesi Aday Listesi şu şekilde oldu.
KONTENJAN
DERYA OKTAY
SERKAN GÜVENÇ
MEHMET ÇELEBİ
ASİL LİSTE
MEHMET GÜLER
YİĞİT MENDERES
ÖMER AKDAĞ
GÖKMEN DAĞTEKİN
SÜLEYMAN SOYLU
BEDİHA GÜMEL KARASU
ÖMER TOZLU
MUSTAFA AYTEKİN
AKIN TUNA
ALPARSLAN DARCAN
AYGÜL ÖZÇELİK
EYÜP MERT
MUTLU KAYA
HANDAN CİVİ
TURGAY ÖZYER
BİLAL ERDAL
ERDAL ARPAKCI
HAVVA NUR EVREN
OSMAN ÖZKAYA
İBRAHİM EREN
ERŞAN ÖZKAN
ENGİN YAYLAN
YEDEK LİSTE
BERKAY CELEBİ
ECENUR UCAR
MUSTAFA İLHAN
MUZAFFER ENES TUĞRUL
HİLAL MEKEC EKEN
KAZIM KÖKEN
NURİ TÜRKYILMAZ
ZİYA ELMAS
SEVİNÇ SARIYAR
ERDOĞAN NALBAN