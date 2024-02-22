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Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kontenjan ve Belediye Meclis Üyesi Aday Listesi şu şekilde oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi İncirliova Belediye Meclis Üyesi aday listesini tamamladı. Uzun görüşmelerin ardından son hali kesinleşen 22 kişilik aday liste CHP İncirliova İlçe Başkanı Ümit Yaşar tarafından İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildi.

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