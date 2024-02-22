Cumhuriyet Halk Partisi  İncirliova Belediye Meclis Üyesi aday listesini tamamladı. Uzun görüşmelerin ardından son hali kesinleşen 22 kişilik aday liste CHP İncirliova İlçe Başkanı Ümit Yaşar tarafından İlçe Seçim Kurulu’na teslim edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kontenjan ve Belediye Meclis Üyesi Aday Listesi şu şekilde oldu.

KONTENJAN

DERYA OKTAY

SERKAN GÜVENÇ

MEHMET ÇELEBİ

ASİL LİSTE

MEHMET GÜLER

YİĞİT MENDERES

ÖMER AKDAĞ

GÖKMEN DAĞTEKİN

SÜLEYMAN SOYLU

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BEDİHA GÜMEL KARASU

ÖMER TOZLU

MUSTAFA   AYTEKİN

AKIN TUNA

ALPARSLAN DARCAN

AYGÜL ÖZÇELİK

EYÜP MERT

MUTLU KAYA

HANDAN CİVİ

TURGAY ÖZYER

BİLAL ERDAL

ERDAL ARPAKCI

HAVVA NUR EVREN

OSMAN ÖZKAYA

İBRAHİM EREN

ERŞAN ÖZKAN

ENGİN YAYLAN

YEDEK LİSTE

BERKAY CELEBİ

ECENUR UCAR

MUSTAFA  İLHAN

MUZAFFER ENES  TUĞRUL

HİLAL MEKEC EKEN

KAZIM KÖKEN

NURİ TÜRKYILMAZ

ZİYA ELMAS

SEVİNÇ SARIYAR

ERDOĞAN NALBAN