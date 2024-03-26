Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e seslenerek partisinin Kuşadası Belediye Başkan Adayı Behçet Alp’i azletmesi gerektiğini ifade etti. “Alenen siyasi kumpasların baş mimarı olduğu deşifre olan adayınızı azletmeniz Kuşadası’nın hayrına olacaktır. Bu da partinizin ve genel başkanı olarak sizin siyasi sorumluluğunuzdadır” diyen CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek “Kuşadası’nda hiç bir zaman kötüler galip gelemeyecektir. Kuşadası Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ile Cumhuriyet’in kalesi olmaya devam edecektir” dedi.

CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, İYİ Parti adayları tarafından Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e yönelik girişilen siyasi kumpasla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Değerli Kuşadalı hemşehrilerim, yerel seçimlerin gerçekleşmesine sadece bir kaç gün kalmışken ne yazık ki Kuşadası’nı yönetmeye aday bir siyasinin Cumhuriyet Halk Partisi ve Belediye Başkanı hakkında kurulan kirli oyunların başrol oyuncusu olarak ortaya çıkması kabul edilir bir durum değildir. Bu kumpas organizasyonlarının oyun kurucusu olduğu deşifre olan kişinin, kuruluşunda mecliste grup kurabilmeleri için Cumhuriyet Halk Partili vekillerin destek verdiği, geride bıraktığımız yerel bir genel seçimde ise ittifak ortağımız olan İYİ Parti’den aday gösterilmesinin de bir izahı yoktur. İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Behçet Alp, siyaseti Hollywood yapımı entrika dizilerini feyz alarak yapmaya çalışmaktadır. Yaklaşık 2 yıl önce Belediye Başkan Yardımcımız Oğuzhan Turan’a bir silahlı saldırı yapılmıştı. O gün yaptığımız açıklamada da söylediğimiz gibi gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi bir alışkanlığı vardır. Ve yine o gün belirttiğimiz gibi bu silahlı saldırı kirli bir siyasi kumpasın parçasıdır. Bugün ise bir kez daha haklılığımız ortaya çıkmıştır. Bu silahlı siyasi kumpasın altından yine aynı isim çıkmıştır. BEHÇET ALP!!! Buradan bir kez daha İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’e sesleniyorum. Adayınız partinizin adını kirletmektedir. Adayınız, Kuşadası’ndaki seçmenleriniz için bir ihanettir. Adayınızın bugüne kadar dolaştığı 5 partide barınamamasının ana sebebi bu kirli tezgâhların baş mimarı olmasıdır. Şimdi siz buna müsaade mi edeceksiniz? Şu saat itibari ile artık alenen bu kumpasların baş mimarı olduğu deşifre olan adayınızı azletmeniz hem Kuşadası’nın hayrına olacaktır, hem de partinizin ve genel başkanı olarak sizin siyasi sorumluluğunuzdur. Kıymetli İYİ Parti’ye gönül vermiş hemşehrilerim! Sizlerin bu kirli, kumpas meraklısı 6 farklı parti dolaşan ve hiç bir siyasi ideolojisi olmayan kişiye oy vermemeniz asıl Kuşadası’na “nefes aldıracak “ adım olacaktır. Kuşadası’nda hiç bir zaman kötüler galip gelemeyecektir. Kuşadası Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ile Cumhuriyet’in kalesi olmaya devam edecektir" dedi.