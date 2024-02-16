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İncirliova Eski Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis üyesi CHP’li Mehmet Güler bazı haber sitelerinde kendisinin Osman Gökmen’e desteğinin çekildiği konusunda çıkan haberlerin asılsız ve karalayıcı olduğunu söyledi.

CHP’li Mehmet Güler yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. “Bugün bazı haber mecralarında tarafıma doğru olmayan iddialar atıldı. Bu söylemler kesinlikle uydurma ve algı yapma çalışmasından başka bir şey değildir. Adaylığı ilk açıklandığından bu yana Osman Gökmen ile aynı yolda aynı hedefe yürüyoruz. Biz hiçbir zaman yarı yolda bırakan olmadık. Kimlerin yarı yolda bıraktığını çok iyi biliyoruz. Bunu herkes bilmekte. Osman Gökmen’den desteğimi çektiğim yok. Aksine kendisini sonuna dek desteklediğimin altını çizdiğimi söylemeliyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi üyesiyim. Ben sadece Meclis üyesi adayı değilim. Sonuna kadar CHP, sonuna kadar Osman GÖKMEN diyorum.” şeklinde konuştu