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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği’ni (KUGİAD) ziyaret etti. Yönetim kurulu üyelerine görevde olduğu 5 yılda kentte gerçekleştirdikleri alt ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Ömer Günel, “Bir sonraki dönemimizde de vizyon projelerimiz artarak devam edecek. Kuşadası örnek alınacak bir turizm kenti olacak” dedi.

Kuşadası’nı ortak akılla yönetmek ve toplumun her kesiminin sorun, talep ve önerilerini dinlemek için dernek, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla yakın temas kuran Başkan Ömer Günel, kurucusu ve onursal üyesi olduğu KUGİAD yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. KUGİAD binasında düzenlenen toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Özgür Batçıoğlu ile meclis üyeleri de katıldı.

Genç İş İnsanlarından Başkan Ömer Günel’e tam destek

Toplantıda Başkan Ömer Günel, KUGİAD Yönetim Kurulu üyelerine bugüne kadar Kuşadası Belediyesi tarafından kentte yürütülen çalışmalar, alt ve üstyapı yatırımları ile yapımı devam eden Kent Meydanı, Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi ile İkinci Bahar Merkezleri hakkında detaylı bilgi verdi. Bir sonraki dönemde yaşama geçirilecek vizyon projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıda söz alan KUGİAD Yönetim Kurulu üyeleri ise Başkan Ömer Günel’le birlikte Kuşadası’nın çehresinin değiştiğine dikkat çekerek kentte yaşanan hizmet çağının devam etmesi gerektiğini vurguladı.

“Kuşadası’nın hizmet çıtası yükseldi”

KUGİAD Başkanı Haşmet Boğalı, Başkan Ömer Günel’e bugüne kadar Kuşadası’na yaptığı yatırım ve hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Başkan Ömer Günel’in görevde olduğu 5 yılda kentte hizmet çıtasını üst seviyelere taşıdığını belirten Boğalı, “KUGİAD olarak sizinle gurur duyuyoruz. Yaptığınız hizmeti görmeyen yok. Bir sonraki dönemde de Kuşadası’na çok iyi hizmet edeceğinize ve güzel projeler üreteceğinize eminim” dedi.

“Önümüzdeki 3 yılın yatırım bütçesi hazır”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, “Heybemiz bir sonraki dönemimizde gerçekleştireceğimiz vizyon projelerle dolu. Bunların içerisinde beni en çok heyecanlandıran da Kademe Amirliği arazisi üzerinde inşa edeceğimiz kültür merkezi. Ayrıca otogarda da belediye iş merkezi yapacağız. Sosyal belediyecilik anlayışından da asla taviz vermeyeceğiz. Görevde olduğumuz 5 yıldaki en önemli başarımız bütçemizi rehabilite etmek oldu. Kuşadası Belediyesi’nin önümüzdeki 3 yıllık yatırım bütçesi şimdiden hazır. Önümüzdeki 5 yılda gerçekleştireceğimiz hizmetlerle artık Kuşadası örnek alınacak bir turizm kenti olacak” diye konuştu.