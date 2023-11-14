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Bayırlı yaptığı yazılı basın açıklamasında şu sözlere yer verdi; "Henüz daha bütçe görüşmelerinin ilk gününde AKP’li meclis üyesi Neşe Menderes, görüşülecek olan bütçeye ve dolayısıyla hizmetlere red verdi.

Kurulduğu günden bu yana 4430 km yol, 4249 km altyapı hizmetiyle, hayata geçirdiği kültür merkezleriyle, spor alanlarıyla, parklarıyla, sosyal projelerle hizmet olup Aydın’a yağan Büyükşehir ile olan alerjisinin artık bu düzeyde kısır bir kıskançlığa dönüşmesini pekala anlıyoruz da; kendisine hizmet etsin diye güvenip destek veren, oy veren vatandaşlar ne cevap verir onu hiç bilemiyoruz.

İşte sevgili Aydınlılar, bir tarafta hizmet olup yağanlar, bir tarafta da ne yaparım da hizmetin önünü tıkarım diyenler…

Bunun takdirini zaten her seçim Aydın halkı yapıyor ancak bir kere daha ortaya çıktı ki bunlardaki kafa, hep aynı kafa" dedi.