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CHP’li Osman Gökmen seçim çalışmaları programına aldığı mahalle buluşmalarında, dur durak bilmeden vatandaşla buluşmaya devam ediyor. İncirliova’nın her mahallesinin en az bir tanesini ziyaret kapsamına alan Gökmen, CHP İlçe teşkilatı ile karış karış mahalleleri dolaşarak projelerini anlatıyor.

İncirliova’nın İsafakılar ve Eğrek mahallesi sakinlerini çalışmaları kapsamında ziyaret eden Gökmen ve ekibi, her gittiği mahalleden aldığı olumlu destekle buluşmasını sonlandırıyor. CHP’li Gökmen İsafakılar ve Eğrek mahalle buluşmasında ilçeye uzak yerler olan kırsal mahallelerde en çok sosyal belediyecilik anlamında gelen yoğun talepler olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: “İncirliova İlçemizin kırsal mahallelerinden en büyük istek sosyal destek. Bu konu hakkında talepler olduğu, aldığımız notlar arasında. Vatandaşımızın istediklerini göz ardı etmek mümkün değil. Bizler göreve geldiğimizde bu konuda ciddi anlamda çalışma yapacağız. Vatandaşımızın yaşadıkları zorlukların farkındayız. Bu bağlamda yerle yönetimleri kazandığımızda vatandaşlarımız için bir nebze olsun refah sağlayacak projeler üretmeye çalışıyoruz. Yasalar çerçevesinde ne gerekiyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz. “ ifadelerini kullandı.

İsafakılar ve Eğrek mahallesinde buluştuğu vatandaşlara 31 Mart 2024 yerel seçimlere kadar dur durak vermeden çalışacaklarının sözünü veren CHP İncirliova Belediye Başkanı Osman Gökmen ziyaretinden dolayı mahalle sakinlerine nazik misafirperverlikten dolayı teşekkür etti.