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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Efeler Belediye Başkan Adayı Anıl Yetişkin, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Yetişkin'in dün akşam ki durağı öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu Doğu Gazi Bulvarı'nda ki kafeler bölgesi oldu. Burada öğrencilerle görüşüp vaatlerini anlatan Yetişkin'e CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, İlçe Kadın Kolları Başkanı Özlem Ekiz, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman ve onlarca partili gençte eşlik etti.

Öğrenciler destek sözü verdi

Açacakları kafeler ile öğrenciler için birçok farklı aktivite ve alanı aynı dükkanda toplayacaklarını söyleyen Yetişkin, "Kampüs ve öğrencilerimizin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde Çamaşır Kafe hizmetini öğrencilerimize sunacağız.

Bu projemizle öğrenci kardeşlerimize çorba, çamaşır yıkama-kurutma, çay ve mini kütüphane, wi-fi hizmetini tek bir kafede vereceğiz. Bu hizmet ile hem öğrencilerin, hem de ailelerin bütçesine katkı sağlamış olacağız" dedi. Yetişkin'in vaat ve projelerini merakla dinleyen öğrenciler ise kendisine destek sözü verdi.