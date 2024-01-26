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Gökmen’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren eski başkan Şerif Temel, seçim çalışmalarında başarılar dileyerek , kazandığı takdirde çok çalışması gerektiğinin nasihatini verdi.

CHP’li Gökmen, eski başkan Temel’in elini öperek başkanlığı kazandığı taktirde çok çalışacağının sözünü vererek şunları söyledi. “İncirliova ilçemizde akıllarda yer eden Şerif başkanımdan fikir almak, kendisinden destek istemek ve helallik istemek için geldim. Görev yapan her eski başkanlarımızın çalışmalarından feyz aldığımız gibi Şerif başkanımız ilçemiz için canı gönülden çalışarak bizlere örnek olmuştur. Bizlerde onlar gibi İncirliova için canla başla çalışacağız ve ilçemizi hak ettiği yere getirebilmek için çok emek vereceğimize huzurlarınızda söz veriyorum. “ ifadelerini kullandı.

CHP’li Gökmen’e Şerif Temel’i ziyaretinde eşi Gülgün Gökmen, CHP İlçe Başkanı Ümit Yaşar, CHP Kadın Kolları Başkanı Merve Menderes ve parti üyeleri eşlik etti.